النموذج الرسمي لإجابة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

بدأت أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، وتستمر لمدة أسبوع، وتقدم «الوطن» للطلاب وأولياء الأمور النموذج الرسمي لإجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي.

متوسط المستوى

ويقول عبد الرحمن الخطيب، معلم أول اللغة العربية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن امتحان اللغة العربية الذي أداة الطلاب في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية جاء في مستوى الطالب المتوسط، والبعض اعتبره سهلاً ولم يستغرق وقت طويل في الإجابة، ومن المتوقع ارتفاع نسبة النجاح في مادة اللغة العربية.

نموذج الإجابة

ويضيف عبد الرحمن الخطيب، معلم أول اللغة العربية بالإسكندرية، أن واضع الامتحان راعى مستوى الطلاب، وجاءت الأسئلة مناسبة للوقت المحدد للطالب، وستكون النتيجة مرضية للجميع، حيث خرج جميع الطلاب من الامتحان دون أي شكوى من صعوبة اللغة العربية إلا من عنصر واحد داخل سؤال لن يؤثر بشكل كبير على مجموع درجات الطلاب، وكانت المراجعة النهائية التى قدمها «الوطن» شاملة لما جاء بالامتحان وننشر نموذج الإجابة الرسمي وتوزيع الدرجات.