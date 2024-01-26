ماذا تفعل حال سرقة بيانات بطاقتك البنكية؟.. اتبع 5 إجراءات مهمة

في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، يواجه المواطنين خطر النصب الإلكتروني وسرقة بياناتهم ومعلومات بطاقات الائتمان، وما يهدد سرقة أموالهم فيما بعد.

ولتجنب الوقوع ضحية لهذا الخطر، قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ الإجراءات بمجلس الوزراء عدة تحذيرات ونصائح مهمة للمواطنين يجب عليهم اتباعها على الفور حال سرقة بيانات بطاقتهم البنكية:

تحذيرات ونصائح حال التعرض لسرقة معلومات بطاقتك البنكية

- يجب في البداية الاتصال على الفور بجهة إصدار بطاقتك البنكية، وإبلاغها بتفاصيل ما حدث.

- في الخطوة التالية يجب أيضا تغيير معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، حتى لا يستطيع الطرف الآخر الدخول عبر بطاقتك البنكية.

- مراقبة كشف حساب بطاقتك البنكية، للتعرف ما إذا كانت تمت سرقة أموال من حسابك البنكي.

- مراجعة تقرير الائتمان الخاص بك، ثم الابلاغ على الفور عن أي احتيال فيه.

ونصح مركز المعلومات ودعم اتخاذ الإجراءات بمجلس الوزراء كل المواطنين بتوخي الحذر والوعي، لأنها السبيل الوحيد، من أجل حماية الشخص وبيانات حساباته البنكية من مختلف التهديدات الإلكترونية.