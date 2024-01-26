183 شهيدا فلسطينيا في 19 جريمة حرب للاحتلال الإسرائيلي بآخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 جريمة حرب جديدة في قطاع غزة، راح ضحيتها 183 شهيدا فلسطينيا، و3377 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني ممنوعة من الوصول إليهم، كاشفة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 260383 شهيدا و64487 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.