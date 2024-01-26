وكيل «أوقاف» أسوان يفتتح مسجد أبو اليزيد البسطامي بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان مسجدًا جديدًا أبو اليزيد البسطامي في قرية الكوبانية غرب النيل، اليوم بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه، ويصل إجمالي المساجد التي جرى افتتاحها 149 مسجدًا في إطار خطة وزارة الأوقاف والدولة لإعمار بيوت الله.

من جانبه أكد الشيخ حنفي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن المسجد الجديد شهد اليوم الصلاة وخطبة الجمعة، تحت عنوان «الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعِظم الجزاء»،

افتتاح مسجد أبو اليزيد البسطامي بأسوان

حضر الافتتاح مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ووكيل وزارة الأوقاف، ومسؤولي الأوقاف بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وفي وقت سابق، أعلن الشيخ حنفي محمود دياب، مدير مديرية الأوقاف بأسوان، انتهاء المديرية من الاستعدادات لملتقى الفكر الرمضاني لعام 2024، في إطار جهود وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك وتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية والعلمية.

ملتقى الفكر الرمضاني

وأكد مدير مديرية الأوقاف بأسوان أن ملتقى الفكر الرمضاني سيعقد يوميًا بعد صلاة التراويح في مسجد المطار بمدينة أسوان، وسيتضمن محاضرات من قبل نخبة من كبار العلماء من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.