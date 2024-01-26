أرخص أماكن للتنزه في إجازة نصف العام 2024 بالشرقية.. اتفسح ببلاش

انتهى الطلاب في محافظة الشرقية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ويبحثون عن مناطق لزيارتها خلال إجازة نصف العام للترويح عن النفس، فيما ترغب الأسر في زيارة أرخص الأماكن وأقلها تكلفة للاستمتاع رفقة أبنائهم الطلاب.

تستعرض «الوطن»، خلال سطور التقرير أرخص أماكن يمكن زيارتها في إجازة نصف العام بالشرقية.

-متحف تل بسطا الأثري:

يمكن للطلاب التوجه في رحلة جماعية رفقة أصدقائهم أو رفقة أسرهم إلى متحف تل بسطا الأثري الكائن بمدينة الزقازيق بالقرب من منطقة التجنيد، للاستمتاع برؤية التاريخ والحضارة الفرعونية، وزيارته مواعيده الرسمية منذ الصباح الباكر حتى بعد الساعة الثانية ظهرا بتذكرة زهيدة التكلفة للمصريين، وخاصة الطلاب، ويبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات حسبما ذكر إبراهيم علي مدير المتحف.

-سينما الشعب بالزقازيق

أتاحت وزارة الثقافة سينما الشعب أمام المواطنين بأسعار زهيدة للتذكرة، للاستمتاع بالأفلام السينيمائية بـ 20 جنيها للتذكرة، حسبما أوضح أحمد كارم مسؤول بقصر ثقافة الزقازيق.

-نادي الصيادين

يمكن زيارة نادي الصيادين العائلي الذي يتميز بأسعاره الزهيدة في منطقة الصيادين المخصص من قبل المحافظة بأسعار زهيدة للمواطنين، لقضاء أوقات ممتعة، وفق ما أعلنت عنه محافظة الشرقية، بأنه مخصص للعائلات.

كورنيش الزقازيق

يرغب البعض من المواطنين التنزه في الأماكن المكشوفة، أو في الشوارع، ومتاح لهؤلاء الفئات كورنيش الزقازيق الممتد على طول بحر مويس بدءا من منطقة الصاغة حتى الجامعة، فيما يتركز الراغبون في الجلوس على الكورنيش أمام ديوان عام محافظة الشرقية، أمام مسجد الفتح بمنطقة المبرة وأمام كلية الآداب جامعة الزقازيق، ولا يتكلفون سوى سعر المشروبات أو الأطعمة فقط.

حديقة الحيوان

تعد حديقة الحيوان أحد أهم مناطق للتنزه في مدينة الزقازيق بتكلفة اقتصادية زهيدة، إذ يمكن الاستمتاع بالخضرة والحيوانات والهواء الطلق، وتفتح الحديقة أبوابها حتى الخامسة مساء من كل يوم على مدار الأسبوع، ليقول أيمن لطفي مدير الحديقة إلى سعر التذكرة وصل 5 جنيهات.

قصر الثقافة والمسرح والمكتبة:

يمكن زيارة الطلاب قصر الثقافة وهو أرخص أماكن الخروج بالشرقية بالإجازة، لكل من يرغب في تناول كتاب أو ممارسة نشاط ثقافي أو تجربة المسرح وتتيح وزارة الثقافة للطلاب المشاركة في كافة الأنشطة بالمجان واكتشاف مواهبهم ودعمها وفق ما أشار إليه مسؤول المسرح بقصر ثقافة الزقازيق.

مكتبة مصر العامة

يرغب الطلاب هواة القراءة والاطلاع اقتناء وقراءة الكتب المُفيدة ومليء أوقاتهم بالمفيد لهم، إلى جانب الأنشطة الترفيهية فيمكنهم زيارة مكتبة مصر العامة التي تنظم لهم عملية القراءة والاستمتاع بأنشطة ترفيهية وتثقيفية مجانا، وفق ما أكده محمد عبد العزيز مسؤول بالمكتبة.

منطقة أثار صان الحجر

يمكن زيارة المنطقة الأثرية بمنطقة أثار بصان الحجر، والتعرف على الآثار المصرية الفرعونية بتكلفة زهيدة، وهي ضمن أرخص أماكن الترفيه بالشرقية في إجازة نصف العام 2024.

مراكز الشباب والرياضة بالمدن بملحقاتها

أما بالنسبة لكل المدن المتواجدة بمحافظة الشرقية، فقد تتميز بأماكن ترفيهية وزهيدة مثل الكافيهات الاقتصادية الملحقة بالنقابات الفرعية، بالإضافة إلى مراكز الشباب والرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة.