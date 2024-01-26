وزير فلسطيني يشكر مصر بعد قرارات «العدل الدولية»: دعمت مسيرة نضالنا

وجه وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطينية أحمد مجدلاني، الشكر لمصر، معربا عن تقديره وتقدير بلاده لكل الجهود الحثيثة التي بذلتها في دعمها للشعب الفلسطيني عبر مسيرة نضاله الطويل في مواجهة الاستعمار.

وأضاف مجدلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «نثمن ونقدر عاليا قرار المحكمة العدل الدولية، حيث عكس نزاهة وشفافية ومهنية عالية استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني علاوة على اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية».

وتابع الوزير الفلسطيني: «هذه الاتفاقية وُقعت عام 1948، ونعتبر أن هذه الاتفاقية كانت نتاجا للحرب العالمية الثانية وما جرى فيها من جرائم أرتكبت بإبادة العديد من الشعوب وليس فقط الهولوكوست أو اليهود فقط، فهناك شعوب عديدة تعرضت للإبادة».

وأشار إلى أن اليوم تاريخي بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بخصوص القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن إسرائيل تعرضت للمحاسبة للمرة الأولى أمام محكمة دولية والقانون الدولي.

وتابع: «إسرائيل تصرفت منذ إنشائها في عام 1948 على الأراضي الفلسطينية باعتبارها فوق القانون الدولي، كما تصرفت خارج المساءلة والمحاسبة بفعل الحماية التي قدمتها لها أمريكا والدول الغربية».

وواصل الوزير الفلسطيني: «اليوم تاريخي أيضا بسبب استعادة الهيبة والاحترام للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقرار المحكمة ملزم لإسرائيل بموجب الاتفاقيات الدولية، وإسرائيل كما هو معتاد بالنسبة لقرارات الشرعية الدولية أبدت عدم اهتمامها واستعدادها ما أقرته المحكمة».