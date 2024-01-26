أرباح شهرية.. خطوات تنفيذ مشروع «جمعيتي» بالمحافظات

يتطلع المواطنون في المحافظات لتنفيذ مشروع يٌؤمن دخل مادي ثابت وعائد يٌلبي احتياجاتهم، وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين، إمكانية افتتاح منفذ «جمعيتي» بالشروط التالية.

خطوات تنفيذ مشروع جمعيتي بالمحافظات:

تستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية خطوات افتتاح وتنفيذ «جمعيتي»، لتوفير دخل ثابت للراغبين في افتتاحه من المواطنين، حسبما ذكرت وزارة التموين في بيان سابق لها.

خطوات تنفيذ وإقامة منفذ جمعيتي بالمحافظات

-يٌمكن للمواطنين في المحافظات الراغبون في إقامة وتنفيذ مشروع جمعيتي التقديم عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية الإلكتروني «قاعدة البيانات»، وبعد طلب المواطن تتواصل الجهة المعنية مع مديرية التموين التابع لها المواطن.

-الفئة العمرية للتقديم في جمعيتي من 21 سنة حتى 45 سنة.

-على المواطن إحضار صور من برنت تأمينات، الرقم القومي، المؤهل الدراسي «متوسط - عال».

-استيفاء شروط الوزارة في توفير محل للمنفذ مساحته 30 مترا، وبعيدا عن أقرب منفذ بحوالي نصف كيلو متر، وترخيص المحل من مجلس المدينة أو الوحدة المحلية.

-بعد المعاينة يتم التواصل بين الوزارة والمديريات بالمحافظات المُرسل منها طلب الحصول على جمعيتي لفحص الطلب، ويتم التعاقد بين شركة التجارة الداخلية والمواطن في حال الموافقة واستيفاء الشروط وتبليغه ببدء التنفيذ.

- على الراغب في تنفيذ جمعيتي سداد تكاليف المشروع بمعرفة فروع شركة التجارة الداخلية بالمحافظات:

-على الراغب في تنفيذ مشروع جمعيتي التعرف على المصروفات من فرع شركة التجارة الداخلية بكل محافظة، ثم الحصول على رخصة مٌزاولة نشاط، بطاقة ضريبية، تأمينات، سجل تجاري.