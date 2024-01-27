بعد إصابة الشناوي.. نصائح طبية حتى لا تتعرض لخلع في الكتف

شهدت مباراة المنتخب المصري مع الرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية 2024 إصابة محمد الشناوي حارس المرمى، بخلع في الكتف، وخرجت الفحوصات الأولية، بأن الإصابة قد تحتاج إلى تدخل جراحي.

وفي هذا السياق، وقال محمد محسن أخصائي العلاج الطبيعي في القصر العيني والمتحدث الرسمي باسم نقابة العلاج الطبيعي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إصابة الشناوي في كتفه من الإصابات التي تنتج عن استعمال العضلات بشكل غير سليم أو صحي، إذ أن مفصل الكتف محاط ببعض العضلات، وإصابة الخلع تتم نتيجة الإفراط في استعمال تلك العضلات أو القيام بحركة غير صحيحة وبشكل مفاجئ، بالتالي لابد من تجنب ذلك.

اصابة الشناوي

ولفت لوجود بعض النصائح على المواطن اتباعها - لاسيما الرياضي - حتى يتجنب الإصابة بخلع في الكتف مثل إصابة الشناوي، وأهم تلك النصائح هي الإحماء «التسخين» بشكل جيد قبل البدء في اللعب أو النزول للملعب، وذلك بهدف تهيئة العضلة للجهد الذي سوف تتعرض له.

ولفت إلى أن تقوية عضلات الكتف من خلال التمارين من الأمور التي تقي من الإصابة بإصابة الشناوي، لأن التمارين الرياضية وتمارين المقاومة سوف تعمل على تقوية العضلات والمفصل والأوتار التي تحيط بالكتف، فكلما زادت قوة العضلات والأوتار المحيطة بمفصل الكتف، كلما قلت احتمالية الإصابة بخلع في الكتف.

عضلات الكتف

وأكد أهمية ممارسة تمارين الإطالة (استريتشات) بعضلات الكتف، لما لها من أثر في زيادة ليونة العضلة، وفي حالة وقوع الإصابة بالفعل، فعلى المصاب أن يتجنب القيام بأي فعل وعليه بالراحة، والالتزام بالجدول العلاجي.