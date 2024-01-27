وظائف خالية في بعض الشركات.. «وجبات ومواصلات ورواتب مجزية»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن عدد من الوظائف الخالية في عدد من الشركات التي تطلب للتعيين بعض الأشخاص مع ضرورة توافر شروط للتقديم من أجل القبول.

وتطلب شركة مابيبا للتعيين عدد من الوظائف الخالية وفق ما ذكرت وزارة الشباب والرياضة.

وظائف خالية

:1. عمال (قسم الطباعة)

2. عمال (قسم بلاستك)

3. عمال (قسم تعبئه وتغليف)

4. مراقبين أمن

5. مشرفين أمن ذكور و اناث

أماكن العمل: 6أكتوبر / جيزة

متطلبات الوظيفة

لا يشترط مؤهل

يجيد القراءة والكتابة

السن من 18 إلى 45 سنة

مميزات الوظيفة:

الراتب: من 3900 إلى 5500 جنيه

وجبة يوميا + مواصلات + خطوط

الإجازة الأسبوعية: الجمعة + السبت حسب احتياج العمل

تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص

كيفية التقديم على فرص العمل

ويمكن التقديم على الوظائف الخالية من خلال الضغط هنا

كما تطلب شركة لبان زاهر للتعيين في الوظائف التالية:

:1. عمال إنتاج اقسام (الألبان - الزبادي - الجبنة الرومي)

2. عمال مخازن

3. عمال خدمات

مكان العمل: المرج ش مؤسسة الزكاة

متطلبات الوظيفة

مؤهل (متوسط - إعدادي - بدون)

السن لا يزيد عن 35 سنة

بدون خبرة

موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق:

مرتب مجزي: إضافي

تأمين اجتماعي

تأمين صحي: توفير وجبة

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا