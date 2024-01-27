كل ما تريد معرفته عن قمري «نكس سات» و«التنمية الإفريقي» قبل إطلاقهما

كشف الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عددا من المعلومات حول القمر الصناعي المصري «نكس سات» المقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة، وقمر«التنمية الإفريقي» الذي يتم تنفيذه بالاشتراك مع عدد من الدول.

الأقمار الصناعية المصرية

ووفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء لـ«الوطن»، نستعرض أبرز المعلومات عن قمر «التنمية الإفريقي» وقمر «نكس سات».

قمر التنمية الإفريقي

- القمر من طراز أقمار «نانو سات».

- يتم تنفيذه بالتعاون مع 5 دول إفريقية «كينيا وغانا وأوغندا ونيجيريا وجنوب السوادن».

- القمر حاليا في مراحل الاختبار النهائية.

- إطلاقه في الربع الرابع من العام الحالي.

- القمر يأتي بهدف دراسة التغيرات المناخية.

القمر الصناعي نكس سات

- إطلاقه سيكون من الصين.

- القمر من طراز «الميكرو سات» والموعد المحدد لإطلاقه هو الثاني من فبراير.

- نسبة التوطين فيه 35%.

- القمر تم تصنيعه مع شريك ألماني.

وتابع شريف صدقي، أننا بصدد إطلاق قمرين من هذا الطراز في الربع الأخير من العام الجاري.