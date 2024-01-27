ناقد رياضي: مباراة مصر والجزائر نهائي عصيب لبطولة إفريقيا لليد

قال الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، إن منتخب مصر لكرة اليد هو أقوى منتخبات القارة الإفريقية، حيث اعتدنا على تألقه لفترات طويلة في العديد من البطولات على المستويين القاري والعالمي، وهو ما يجعلنا نطمع في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد جميع البطولات.

وأشار إلى أن بطولة أمم إفريقيا تعتبر البطولة المحببة للمنتخب المصري، وكان آخر حصد لقب له منذ عاميين على حساب منتخب كاب فيردي .

منتخب مصر لكرة اليد

وأضاف الناقد الرياضي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن هناك كتيبة رائعة من اللاعبين المحليين والمحترفيين في جميع المراكز، بالإضافة إلى الروح والإصرار على الفوز وتحقيق اللقب، وهذا ما يصنع الفارق مع المنتخب المصري بشكل كبير على غيره من المنتخبات الإفريقية الأخرى.

أولمبياد باريس 2024 لكرة اليد

وتابع «إبراهيم»، أن مباراة اليوم بين المنتخب المصري ونظيره الجزائري، تعد نهائيا عصيبا، حيث إن المنتخب الجزائري يحاول استعادة أمجاده ومكانته في القارة الإفريقية من جديد، بجانب أن الفائز اليوم سيذهب مباشرة لأولمبياد باريس 2024 لكرة اليد، مشيرا إلى أن وجود الجماهير في المباريات هو حافز كبير للاعبين على الفوز وهو ما كان كلمة السر في فوز المنتخب على نظيره التونسي في مباراة نصف النهائي أمس.