احذر تسخين 5 أطعمة بعد طبخها.. تسبب أمراضا خطيرة

عادًة ما تطهو الأمهات كمية كبيرة من الطعام حتى توفر عليها وقت تجهيزها مرة أخرى، كما تلجأ الأمهات العاملات إلى طهو الطعام وحفظه بالثلاجة لحين تسخينه فور عودتهن من العمل، إلا أن هذه العادة قد تؤدي إلى تعريض أفراد العائلة إلى أمراض خطيرة، عند مواجهة بعض الأطعمة بالحرارة لأكثر من مرة.

ووفقًا لما ذكرته الدكتورة غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح لكِ بعض الأغذية التي قد تعرض عائلتك للخطر.

تسخين البيض بعد طهوه

البيض من المنتجات الغذائية الصحية والمهمة للجسم، حيث يُعتبر مصدرا غنيا بالبروتين، لكن إذا تم تعريضه بشكل متكرر للحرارة يتحول لسموم، إذ يحتوي على نسبة عالية من النيتروجين، تتأكسد مع التعرض للحرارة بعدما تم الطهي، ما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالسرطان.

إعادة تسخين الملوخية

تسخين الملوخية بعد الطهو، يحفز البكتريا النافعة بها على التحول إلى مركبات مسرطنة، لذلك ابتعدي عن تعريض الملوخية للحرارة بشكل متكرر.

الأرز المطبوخ

يتكون في الأرز بعد طهوه نوع من البكتريا يدعى «باسليس سيريوس»، وهي تشكل خطورة بالغة على المعدة، تتكاثر من تسخين الأرز بعد طبخه، لذلك نصحت «الصايغ»، بعدم تسخين الأرز مرة أخرى لتجنب الأمراض.

البطاطس المطهية

عند طبخ البطاطس أو قليها، يجب أن تقدم في نفس اليوم، ولا يتم تكرير تسخينها أبدًا، حتى لا تتحول البكتيريا المتواجدة بها إلى مواد سامة، تعرضنا إلى التسمم الغذائي.

الدجاج المطبوخ

بعض النساء تضع الدجاج بعد طهيه في الفريزر، ثم يسخنه بعد ذلك عند الاحتياج، وهذه الطريقة تعد سما يقتل أفراد العائلة ببطء، حيث يتحول تركيب البروتين في الدجاج إلى مواد سامة، تتسبب بمشاكل صحية عديدة بالجهاز الهضمي.

نصائح حول تحضير الطعام

نصحت «الصايغ» بتجهيز الوجبات ووضعها بالصورة النيئة متبلة في الثلاجة، على أن تكون متوقفة على الطهو، لتجنب الأمراض الخطيرة التي يسببها تسخين الطعام بعد طهوه، بالإضافة لتوافر الطعام بنكهة طازجة.