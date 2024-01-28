على قد الأيد.. 7 أماكن للخروج في إجازة نصف العام بالمنيا

مع بداية إجازة نصف العام الدراسي، يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن فسحة مناسبة لقضاء وقت ممتع مع أسرهم وأصدقائهم، وتضم المنيا العديد من الأماكن السياحية والترفيهية التي تتناسب مع جميع الأذواق، وبأسعار رمزية.

أشهر أماكن الفسحة في محافظة المنيا

وقال مسئول بإدارة السياحة في المنيا لـ«الوطن»، إن أشهر أماكن الفسحة في محافظة المنيا، والتي تناسب جميع الميزانيات هي:

مقابر البهنسا: تقع مقابر البهنسا في مركز بني مزار وهي متاخمة للطريق الصحراوي الغربي، وتضم عدد كبير من مقابر شهداء معركة الفتح الإسلامي للبهنسا، وتُعرف المنطقة بالبقيع الثاني، والدخول مجانا طوال أيام الأسبوع.

دير السيدة العذراء: يقع دير السيدة العذراء في منطقة جبل الطير بشرق النيل بمركز سمالوط، ويضم العديد من المعالم الأثرية والتاريخية، والدخول مجانا طوال أيام الأسبوع.

تونا الجبل: تقع منطقة تونا الجبل في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتضم العديد من الآثار التي تعود لفترات تاريخية متنوعة، ويبلغ سعر تذكرة دخول المنطقة 10 جنيهات للفرد العادي، و5 جنيهات للطالب.

الكورنيش من أشهر الأماكن الترفيهية

يمتد كورنيش النيل بالمنيا على مسافة 10 كيلومترات، ويضم العديد من المسطحات الخضراء والمطاعم والمقاهي، ويعد الكورنيش من أشهر الأماكن الترفيهية في محافظة المنيا وهو مفتوح بالمجان على مدار اليوم.

بالإضافة إلى هذه الأماكن، هناك العديد من الأماكن الأخرى التي يمكن زيارتها في محافظة المنيا، مثل «متحف ملوي، آثار تل العمارنة، آثار بني حسن الشروق،» وتعد هذه الأماكن مناسبة لقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأصدقاء، بأسعار رمزية، ما يتناسب مع جميع الميزانيات.