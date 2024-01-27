إدارة أبو قرقاص التعليمية تفتح باب التسجيل لترقي المعلمين

أعلنت إدارة أبو قرقاص التعليمية في محافظة المنيا، اليوم السبت، عن فتح باب التسجيل للترقي للمعلمين، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 30 مايو المقبل.

التسجيل إلكترونياً بموقع كادر المعلم

وأوضحت الإدارة، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن التسجيل سيتم إلكترونياً من خلال موقع بيانات كادر المعلم، وذلك على الرابط هنا، وأشارت الإدارة، إلى أن المعلمين المرشحين للترقي، عليهم أولاً استيفاء ملف إنجاز المعلم إلكترونياً.

وأكدت إدارة أبوقرقاص التعليمية، أن المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم الكترونياً، ويتحمل كافة الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك.

تقييم أداء المعلمين المرشحين للترقية

وأوضحت الإدارة، أن مسئول الحكومة الإلكترونية في كل مدرسة مسئول عن إتاحة دخول مدير المدرسة لتقييم أداء المعلمين المرشحين للترقية، والموجه الفني المختص لتقييم المعلم طبقا لمادة تخصصه.

وأشارت الإدارة، إلى أن شاغلي وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني ومدير ووكيل الإدارة يتم تقييمهم من مدير الإدارة والموجه الأول أو العام المختص عن آخر عام قام فيه بأعمال التدريس.

وأكدت الإدارة: على مدير المدرسة متابعة تنفيذ مسئول الحكومة الإلكترونية لكافة مسئولياته، والتأكد من انتهاء التسجيل بكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة.

كما أوضحت الإدارة، أنه تيسيرًا على المعلمين يتم استيفاء ملفات الترقي لهم في مدارس محافظات انتدابهم، على أن تدرج أسمائهم في الكشوف المرفقة بالقرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية، بعد استيفاء كافة المتطلبات ضمن كشوف محافظاتهم الأصلية.

ولفتت الإدارة، إلى أنه يستمر فتح الموقع للتسجيل للترشح لترقيات عام 2024/2023 للمعلمين الذين تخلفوا عن التسجيل للترشح من خلال مسئول الحكومة الإلكترونية بالمدارس والإدارات التعليمية حتى 2024/02/22، على أن يتاح لهم استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي فور تسجيل ترشحهم.