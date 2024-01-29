الاستعلام عن موظف وافد بالسعودية.. اتبع الخطوات

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن موظف وافد، والعديد من الخدمات المتعلقة بالوافدين، لذلك نستعرض خطوات الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي من هنــــــــا.

- تسجيل بيانات الدخول.

- اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

- اضغط على اختيار خدمة استعلام.

- اختر خدمة استعلام حول الوافدين.

- اكتب البيانات المطلوبة، وهي: «رقم الإقامة الخاص بالمتقدم، والجنسية، وكود التحقق المرئي».

- انقر على خانة بحث.

- تظهر المعلومات.

خطوات الاستعلام عن وافد برقم الجواز

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خاصية الاستعلام عن وافدٍ من خلال رقم الحدود أو من خلال رقم الجواز، باتباع الخطوات التالية:

تصفح الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- اضغط على خدمات الاستعلام.

- اختر خدمة استعلام عن موظفٍ وافدٍ.

- اكتب الرقم الجواز.

- اكتب رقم الحدود الخاص بالشخص الوافد.

- حدد جنسية الوافد.

- كتابة كود التحقق.

- انقر على مربع استعلام.

- تظهر المعلومات بالتفاصيل الدقيقة.

خدمات منصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وتقدم منصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات عدة تتمثّل في الآتي:

- الاستعلام عن موظف سعودي

- خدمة الاستعلام عن موظف وافد

- خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

- خدمة الاستعلام عن طلبات

- خدمات الاستقدام وتغيير المهن ورخص العمل ونقل عامل وافد وفتح ملف منشأة

- خدمة الاستعلام عن البيانات الرئيسية للمنشأة

- خدمة الاستعلام عن نطاق منشأة

- خدمة الاستعلام عن رخصة منشأة استقدام.

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على حماية بيانات أي مستفيد من الخدمات التي تقدمها، كما تهتم بالحفاظ على خصوصية كل واحد منهم من خلال تطبيق أعلى الضوابط والتدابير التقنية.

اتفاقية الفحص المهني لتنظيم سفر العمالة

كانت وزارة العمل في مصر وقّعت مع نظيرتها السعودية، اتفاقية «فحص مهني»، وذلك من أجل التحقق من امتلاك العمالة الوافدة مؤهلاتٍ ومهارات للعمل في السعودية.

ويعتبر برنامج «الفحص المهني» اختبارًا لقياس المهارة، ويقوم هذا الاختبار على فحص نظري وعملي لكل من يرغب في العمل بالمملكة، وتُجرى هذه الاختبارات عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخّصة في كلا البلدين.

رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل

ويُساهم الفحص المهني في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الاستقرار للعامل المصري، إذ يُنفذ البرنامج من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة في مصر.

ويحصل العامل الراغب في السفر إلى المملكة على شهادةٍ تؤكد تأهله للالتحاق في المهنة التي يعمل بها في الخارج، ويخدم البرنامج سوق العمل في السعودية، ما يُؤكد نجاح التجربة المصرية في التدريب، وربط العمالة باحتياجات سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى الاستفادة من الموارد البشرية المُتاحة، وكذا الكوادر وأصحاب الخبرات، وذلك وفقًا لاحتياجات البلدين.

تحسين أوضاع العمالة المصرية بالسعودية

يشار إلى أن مصر والسعودية اتفقتا على تحسين أوضاع العمالة في البلدين، عن طريق تدشين مركز «مصري - سعودي» للهجرة والوظائف.