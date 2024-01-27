محافظ الغربية يناقش تعزيز مهارات التواصل والقيادة وتنمية الأسرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعا بلجنة التدريب والاستثمار في الثروة البشرية، ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي شكلها محافظ الغربية، لخدمة المشروع القومي في المحافظة.

دعم الشباب

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور، الخطة الموضوعة للجنة، التي تشمل عدة محاور وأهداف، أهمها للشباب والمراهقين، دعم دور الشباب والمراهقين في المشاركة المجتمعية، تعزيز مهارات التواصل والقيادة لدى الشباب، بهدف تحفيزهم على المساهمة في تحسين المجتمع، والمضي به نحو الأفضل، وللمسنين تحسين إتاحة الرعاية الصحية والنفسية والخدمات الأخرى، زيادة استفادة المسنين من برامج الحماية والضمان الاجتماعي، تقديم فرص تعليمية وتدريبية لكبار السن، لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم، وتشجيعهم على التعلم المستمر.

سفراء المشروع

خلال الاجتماع، وجه محافظ الغربية، بالبدء في الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع، من مختلف الفئات العمرية، ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية وعقد ورش عمل لكل الفئات من «المتطوعين والرائدات بمختلف أنواعهم، أطباء النساء والتوليد على مستوى المحافظة من مختلف الجهات، الجمعيات الأهلية، ممثلين عن المديريات والمؤسسات الحكومية، القطاع الخاص والأحزاب النقابات».