مفاجآت عن ورطة جديدة لوزير الأمن الإسرائيلي.. ظهر بلحية وشعر مستعار

خضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن جفير، إلى تحقيق سري داخل مركز للشرطة في يافا لاتهامه بمحاولة السيطرة على المنظومة في الاحتلال الإسرائيلي حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

بن جفير يتنكر

وعلى غير العادة تخفى وزير الأمن القومي في ملابس غريبة، واتردى لحية وشعر، مزيفين وقبعة من الصوف الرمادي، وسترة بسحاب، في محاولة للهروب من وسائل الإعلام، وهي بعيدة كل البعد عن ملابسه المعتادة لقميص أزرار وربطة عنق وسترة بدلة.

وواجه بن جفير انتقادات حادة من قبل ضباط الاحتلال الإسرائيلي، لاتهامه بمحاولة الاستيلاء على المنظمة الأمنية.