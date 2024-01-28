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معرض القاهرة الدولي للكتاب

منير فخري عبدالنور: المشكلة الاقتصادية الحالية قابلة للحل من خلال عدة إجراءات

كتب:

محمد عزالدين
12:28 ص | الأحد 28 يناير 2024
منير فخري عبد النور

منير فخري عبد النور

قال وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، إن المشكلة الاقتصادية الحالية قابلة للحل، من خلال عدة إجراءات أولها، تقييد النفقات العامة بشكل صارم وواضح.

وأضاف «عبدالنور» خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المُذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم، أن تقييد النفقات العامة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية يكون من خلال وحدة الموازنة واستقلال البنك المركزي.

طرح إمكانية تأجيل سداد 80 مليار دولار

وتابع: «علينا 165 مليار دولار مديونية خارجية، وأطرح إمكانية تأجيل السداد لـ 80 مليار دولار منها خاصة بقروض للدول الصديقة لتخفيف الأعباء على ميزان المدفوعات».

وواصل: «علينا الاهتمام بزراعة المحاصيل المهمة مثل القمح والبذور الزيتية للاهتمام بصناعة الزيوت وتقليل استيرادها».

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بقلم محمد عزالدين