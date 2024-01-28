خطوات الاستعلام عن البرينت التأميني من الموبايل

يسعى الكثير من المواطنين للاستعلام عن رقم البرينت التأميني الخاص بهم، إذ يعتبر من الأوراق الأساسية للتقديم في الوظائف الحكومية والخاصة، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن البرينت التأميني، وموعد استخراجه.

الاستعلام عن البرينت التأميني من الموبايل

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن البرنت التأميني أون لاين من الموبايل من خلال التالي:

- ادخل إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هـنا.

- اختيار أيقونة «الاستعلام عن الرقم التأميني» بالرقم القومي.

- الضغط على بدء الخدمة.

- إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن الرقم القومي، والاسم الأول للأم، وتأتي المرحلة الأخيرة وهي إرسال الطلب، وبعد ذلك يظهر بيانات البرنت التأميني.

موعد استخراج البرينت التأميني

وأتاحت الهيئة، استخراج البرينت التأميني يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، عدا أيام الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.

أماكن استخراج البرينت التأميني

ويمكن استخراج البرينت التأميني من خلال التوجه إلى مكتب التأمينات الرئيسي التابع للمحافظة الخاصة بكل فرد، أو من مكاتب التأمينات التابعة لكل مواطن حسب المدينة المتواجد بها، وفقاً لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.