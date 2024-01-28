موقع أوروبي: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.. ماذا يحدث؟

قدمت شبكة «إيدنيس» التشيكية تحليلا للأوضاع على الساحة العالمية، وحذرت من وجود علامات تدل على احتمالية اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

الحرب العالمية الثالثة

وذكر الخبير جورج هايز، المٌتخصص في الشؤون الدولية بالجامعة الأنجلو أمريكية في براج، أن وضع السياسة الخارجية الحالي علامات على احتمالية اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وقال الخبير: «هل بدأت الحرب العالمية الثالثة فعلًا؟.. إذا أخذنا في الاعتبار أن الصراعات الحالية ذات حدة منخفضة، قد يكون الأمر كذلك».

صراعات في العديد من المناطق حول العالم

وأشار الخبير إلى وجود صراعات في العديد من المناطق حول العالم، مثل تايوان وأوكرانيا وغزة وغيرها، واعتبر ذلك من علامات احتمالية لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

وفي تصريح سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الرئيس الحالي جو بايدن قد يكون سببًا في اندلاع حرب عالمية ثالثة، وتدمير الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.

وحذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جينادي جاتيلوف، من خطر استراتيجية التصعيد التي تتبعها الولايات المتحدة وحلف الناتو في الأزمة الأوكرانية.