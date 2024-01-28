«الضرائب»: إلزام الممولين بإصدار فاتورة إلكترونية اعتبارا من أول فبراير

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة، من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، ملزمون بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024، مطالبة الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وتسجيل كل الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي.

منظومة الإيصال الإلكتروني

وأوضحت «عبد العال»، أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتدادا لها، فهي مكملة لعملية التحول الرقمي، موضحة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات «B2B»، وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي، من خلال التكامل الفني مع أجهز أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع «POS» وذلك لتعاملات «B2C»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية.

وأفادت «عبد العال»، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لإستخدامها في تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص، ورد الضريبة، و تقديم الإقرارات الضريبية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مستند الإيصال الإلكتروني هو الإيصال الذي يتم إصداره، ويتميز الإيصال الإلكتروني بأنه مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة ، ويُمكن التحقق منه رقميًا، وغير قابل للتلاعب، وهناك رقم تعريفي فريد لكل إيصال.

أنواع الإيصالات الإلكترونية

ونوهت رئيس المصلحة إلى أن أنواع الإيصالات الإلكترونية 10 أنواع إيصالات متخصصة، إضافة إلى الإيصال العام، وأنواع الايصالات تتمثل في الإيصال الخاص بالتجزئة، والإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، والإيصال الخاص بخدمات النقل، والإيصال الخاص بخدمات الترفية، والإيصال الخاص بالخدمات المهنية، والإيصال الخاص بالخدمات العامة، وإيصال المرافق، والإيصال الخاص بالخدمات المصرفية، والإيصال الخاص بالتعليم، والإيصال الخاص بخدمات الشحن.

وطالبت «عبد العال» الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، ثم «دليلك» للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعه كل الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك الإشعارات والتحديثات لكل المعلومات التي تدعم الممولين على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.