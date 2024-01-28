مطار القاهرة: استقبال 25 ألف راكب خلال 24 ساعة.. وخدمات متكاملة لذوي الهمم

أعلن الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1، أن تطوير مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي يشهد تطويرا مستمرا بجميع صالات السفر والوصول، موكدا أن حركة السفر والطيران هذا العام هي الأعلى كثافة من حيث عدد الركاب والمسافرين والسائحين ، ومن المنتظر أن تزداد الكثافة الركابية.

وقال مدير مبني الركاب رقم 1، خلال تصريحات خاصة، إن المطار استقبل أمس 13 ألف مسافر، و12 ألف عائدين من الخارج وسائحين، ليصبح إجمالي عدد الركاب والسائحين والمسافرين المترددين على مبنى الركاب رقم 1 فقط 25 ألف راكب تقريبا.

وأضاف أنه تم تطوير نحو 10 مصليات في جميع صالات السفر والوصول، وتجديد الحمامات وقاعات الاستقبال وجميع المداخل والمخارج.

من جانبه، قال المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إنه لدينا استعدادات خاصة لاستقبال موسم العمرة ، ونعمل جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والسائحين، تنفيذاً لتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني.

وأضاف إسحاق أنه تم الاهتمام بتقديم خدمات متكاملة لذوى الهمم من حيث تطوير دورات المياه، والبالغ عددها 36، بالإضافة إلى الجراجات ومداخل الصالات والوصول، ومنطقة الجوازات، والسيور لاستيعاب الكثافة الركابية.