خالد الحجر يشارك المخرجين العرب في نقاش «السينما بين الفن والسياسة»

يشارك المخرج المصري خالد الحجر في حلقة نقاشية تضم 4 مخرجين عرب بعنوان «السينما بين الفن والسياسة»، وتضم كلا من المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، المخرج اللبناني ميشيل كمون، بالإضافة إلى المخرج الجزائري صلاح إسعاد، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وتتولى ندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي الدولي في إدارة الحلقة النقاشية التي تضم المخرجين العرب، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

من هو المخرج خالد الحجر

وقدم المخرج خالد الحجر مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية البارزة على مدار مشواره السينمائي الذي بدأه علم 1993 بفيلم «أحلام صغيرة»، وتلاه عدد كبير من الأعمال منها «حب البنات»، «مفيش غير كده»، «قبلات مسروقة»، «الشوق»، «حرام الجسد» بالإضافة إلى آخر أعماله السينمائية «جريمة الإيموبيليا» عام 2018.

وفي الدراما قدم الحجر عدد من من المسلسلات التي عرضت خلال موسم الدراما الرمضانية على مدار أعوام متتالية منها «دوران شبرا»، «البلطجي» بطولة آسر ياسين، «فرح ليلى» و«شمس» من بطولة ليلى علوي في 2013 و2014 على التوالي.