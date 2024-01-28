«رياضة أسوان» تستضيف أولى ندوات التوعية المائية بحضور 50 مشاركا

ترأس ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة إطلاق حملة التوعية المائية للشباب، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تحت شعار «احفظ المياه - Save Water».

وأعرب ناصر سليم عن إشادته بالحملة التي تعتبر فرصة هامة لتعزيز وعي الشباب بقضية المياه في مصر وأهمية ترشيدها وحمايتها من التلوث، بينما تناول الاجتماع أيضًا تأثير المتغيرات المناخية على الموارد المائية والجهود المبذولة لمواجهة تحديات الحفاظ على المياه.

انعقاد مجموعة من الندوات

من جانبها، أعلنت وزارة الري والموارد المائية بأسوان أن فريق التوعية المائية بالوزارة وصل إلى المحافظة لتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية بالتعاون مع مشيخة الأزهر ووزارة الشباب والرياضة وعقدت أولى الندوات في مسجد الميرغنية ومركز شباب مدينة أسوان.

تعزيز الوعي المائي

وتناولت الندوات موضوعات متنوعة، بدءًا من تقييم الوضع المائي في مصر والتحديات التي تواجهها الدولة في هذا الصدد، وصولاً إلى دور كل فرد في المجتمع في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها في ضوء تعزيز الوعي بأهمية المياه والمحافظة عليها كمورد طبيعي حيوي.

وحضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك أفراح سيد، وكيل الشباب، وزياد يس، مدير عام الشباب، بمشاركة حوالي 50 شابًا وفتاة من مختلف الكيانات الشبابية، وأدارتها لارا وهبة، مسؤول المركز الإعلامي بوزارة الري.