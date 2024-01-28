عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب: الجمهور البطل الحقيقي في نجاح الدورة الحالية

قال محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض هو ثمرة تعاون وجهود أكثر من 90 وزارة ومؤسسة رسمية، لذا خرج المعرض في دورته الخامسة والخمسين بهذه الصورة المشرفة التي يفتخر بها المصريون دائمًا.

جمهور معرض الكتاب البطل الحقيقي

وأضاف في حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني «جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب صاحب البطولة المطلقة في هذه الدورة، فقد اعتدنا منه تحت أي ظروف أو تحديات نجده بكثافة، ما يعكس مدى إدراك هذا الجمهور للثقافة والفكر والمعرفة».

لدينا إحصائيات للمقارنة

وتابع عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: «لدينا إحصائيات للمقارنة بين هذه الدورة والدورات السابقة، حيث نقارن أول يوم بأول يوم وثاني يوم بثاني يوم وهكذا، وفي هذا العام كسرنا أرقام أول وثاني يوم في السنوات السابقة بنسبة كبيرة على مستوى الإقبال».

وواصل: «خلال أول يومين من هذه الدورة تخطينا 34 ألفا و500 كتاب مباع في جناح واحد فقط، وهو جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، شامل جناح مبادرة وزارة الثقافة الفن والثقافة للجميع، وهذا شيء رائع وعظيم ومبشر جدا».