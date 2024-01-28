تحرير 278 محضرا وتحصيل 183 ألف جنيه غرامات في حملات بأحياء الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء يواصلون الحملات المكبرة بهدف التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

واضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه نتيجة لذلك فقد تم تحرير 278 محضرا متنوع و 104 إنذارات، والتحفظ على 943 حالة إشغال، و183 ألف جنيه ضمن حملات عدة هدفت إلى وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات إحتكارية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

حملات المنتزه ثان

وفي هذا الصدد ، شن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية استهدفت منطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير عدد 18 محضر متنوع و30 إنذار وإعدام 10 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 200 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ34 ألف جنيه.

وقادث المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة برئاسة المهندس اسلام عودة حملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شارع عبد الفتاح السامنودي، وسوق راتب، وميدان التحرير، وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ69 ألف جنيه، وتحرير 19 محضرا متنوعا، و27 انذارا، والتحفظ على 49 حالة إشغال متنوع.

حملات شرق الإسكندرية

وشن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية إستهدفت شارع المعسكر الروماني، شارع سوريا ، طريق الجيش بمنطقة رشدي وأسفرت الحملة عن إعدام 28 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد 26 محضر متنوع والتحفظ على 145 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ40 ألف جنيه.

وشهد حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مُكبرة للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية شملت منطقة البيطاش، البوابة 8 ، طريق إسكندرية مطروح ، ابو يوسف وأسفرت الحملة عن تحرير 94 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 25 ألف جنيه والتحفظ على 456 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شارع مسجد سيدى بشر ، ش جمال عبد الناصر ، ش الياسمين ، ش فاروق درويش وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر، و32 إنذار وضبط عدد 14 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ15 ألف جنيه.

وواصل حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملاته للتفتيش على المحال التجارية شملت منطقة العامرية وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 73 محضر متنوع والتحفظ على 35 حالة إشغال متنوع.

حملات غرب الإسكندرية

بينما قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بحملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية إستهدفت شارع المكس بالقباري ومنطقة المفروزة، وأسفرت الحملة عن تحرير 40 محضر متنوع و15 إنذار والتحفظ على 44 حالة إشغال متنوع.