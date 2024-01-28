الفنان علي غالب يدعم زوجته الروائية.. سندها في كل الأوقات

داخل معرض الكتاب توجد العديد من قصص الدعم المؤثرة بين الأزواج الأصدقاء الأشقاء، ولكن من بين أبرز حكايات الدعم ما قام به الفنان علي غالب الشهير بـ«شمبر» بعدما ترك عمله في محافظة كفرالشيخ، وقرر أن يقف إلى جوار زوجته المذيعة نهي مجدي والتي تشارك في المعرض هذا العام برواية عروس الموتي، القصة الحقيقية المأخوذة عن جريمة قتل غامضة في أحد محافظات الصعيد النائية.

دعم ومشاركة الزوجة

يعبر «شمبر» عن سعادته بمشاركة زوجته للمرة الرابعة في معرض الكتاب، ويقول أنه من واجب الزوج دعم زوجته لأن النجاح لا يأتي إلا من خلال الشراكة بين الزوجين، فلا يمكن لأحدهم النجاح دون دعم الآخر: «سايب شغلي ودنيتي كلها عشان أكون معاها،عارف إنها شاطرة و خياليها واسع، وبتقدر تنسج روايات تخطفك في ثواني، ومش هسيبها ولا لحظة حتى لو هوقف شغلي كله».

عن دور زوجها في حياتها تقول «نهي»، إنه لم يتركها منذ أن بدأت تفكر في الرواية خاصة بعد أن عرضت حلقة متلفزة عبر أحد القنوات الفضائية عن قصة عروس ذبحت ليلة زفافها، والغريب في الأمر أنها كانت بمفردها داخل شقة الزوجية: «قبل ما تكلم عن الرواية لازم أشكر زوجي الأول، لأنه سبب في نجاحي وهو اللي شجعني أحول القصة لرواية، وقالي دي هتكون رواية عظيمة وهتقلب الدنيا، وده لأني جايبة تفاصيل من واقع التحقيقات وكمان شهود عيان، وردود من أهل العروسة وأهل العريس، وفعلا سمعت كلامه واشتغلت علي الرواية وربنا كرمني ولحقت المعرض».

إقبال شديد على معرض الكتاب

عن رأيها في معرض هذا العام تقول «نهي»، إن هناك إقبال شديد هذا العام نظرا لمساهمة السوشيال ميديا في الترويج للفعاليات، وأن التنظيم من بين الأمور الجيدة: «عرس حقيقي رجعنا لذكريات ما قبل كورونا، ونسب الشراء مرتفعة عن كل سنة»

مشاركة «نهي» لم تكن هي الأولي في معرض الكتاب بل شاركت قبل ذلك بـ3 روايات قبل ذلك، وهم لعنات مؤجلة والذي تبرز من خلالها قضية العنف ضد المرأة، وكذلك رواية سجين لوسيفر وتطرح من خلال تلك الرواية فكرة الجن الذي يتجسد للإنسان، أما الرواية الثالثة فهي لا تقرب هذه الشجرة والتي تحاول من خلاله الغوص في النفس البشرية.