من هو ذو القرنين؟.. ذكر القرآن قصته ولقب بالحاكم العادل

يبحث عدد كبير من المسلمين عن معلومات حول ذي القرنين، الذي وردت سيرته في القرآن الكريم في سورة الكهف، وذكرت قصته بالتفصيل، ويُذكر أن ذا القرنين كان ملكًا عظيمًا، مكنه الله في الأرض وآتاه أسبابًا، ففتح البلاد ونشر العدل والخير بين الناس.

ذو القرنين ورحلته لغرب الأرض

ويذكر القرآن من هو ذو القرنين الذي سافر إلى الغرب حتى وصل إلى مكان تبدو فيه الشمس كأنها تغيب من ورائه، حيث كان يظن الناس ألا يابسة وراءه، وكان أهل هذه المنطقة كفارًا، فخيَّرهم الله بين أن يعذِّبهم وبين أن يتركهم، فاختار ذو القرنين أن يعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا، ثم حسابهم على الله يوم القيامة.

ثم سافر ذو القرنين إلى الشرق حتى وصل إلى قرية يحيط بها يأجوج ومأجوج، وهم قوم وحشيون يخرجون من مكانهم كل فترة ويخربون البلاد، فطلب أهل القرية من ذو القرنين أن يحميهم من يأجوج ومأجوج، فبنى لهم ردمًا ضخمًا من الحديد والنحاس، منع يأجوج ومأجوج من الخروج والتسبب في الضرر، وهكذا كان ذو القرنين ملكًا عادلًا وعبدًا صالحًا، نشر العدل والخير بين الناس، ودافع عن المظلومين، وبنى ردمًا ضخمًا ليحمي الناس من أعدائهم.

الإفتاء توضح من هو ذو القرنين

وأوضحت دار الإفتاء من هو ذو القرنين، عبر موقعها الرسمي، أن الله تعالى قَصَّ علينا في كتابه العزيز قصة ذو القرنين في سورة الكهف؛ قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: 83].

وقد كان سبب ذكره -كما يقول المفسرون-، أن المشركين أو بعضًا من أهل الكتاب تحدَّوا، أو طلبوا من المشركين أن يتحدَّوا، رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر لهم قصة ذو القرنين، ولم تكن معروفةً في مجتمع النبي، فأنزل الله تعالى هذه الآيات من سورة الكهف، تقص علينا قصة رجل آتاه الله ملكًا عظيمًا، وطاف مشارقَ الأرض ومغاربها، ومع ما كان فيه من قوة وسلطان، فإنه كان حاكمًا عادلًا، يعاقب الظالم ويكافئ الصالح؛ قال تعالى: ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ۞ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ [الكهف: 87-88].

ويحكي القرآن قصة بنائه لسدٍّ يمنع عدوان يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض؛ قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۞ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۞ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [الكهف: 94-98].

تحديد شخصية ذو القرنين

ولقد اختلف المفسرون كثيرًا في تحديد شخصية ذو القرنين، وقد رجح بعضهم أن يكون «قورش» ملك فارس، كما اختلفوا في تحديد المقصود بيأجوج ومأجوج، ولكن الأمر المقصود في هذه الآيات التي تتحدث عن شخصية ذي القرنين، يكمن في كونها دليلًا إضافيًّا على صدور هذا القرآن عن الله عز وجل؛ بإخباره عن قصص لا يعلمها أحد وقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مَن لهم علم بالكتب السابقة، ومَن لهم علم بها هم الذين تحدَّوا رسول الله ليصِلوا بذلك إلى القول باختلاق القرآن من قِبله إذا لم يستطع الإجابة كما كانوا يتوقعون، فلما نزل الجواب من عند الله عز وجل، كان هذا دليلًا على صدق الرسول، وأن هذه الرسالة من عند الله.

وتدل هذه القصة أيضًا: ذكرها نموذجًا للحاكم العادل الرشيد، الحاكم الذي يذكر ربه دائمًا، ولا ينسب أفعاله إلى نفسه، بل ينسبها إلى الله عز وجل كما فعل ذو القرنين عند بناء السد، فكان حاكمًا صالحًا عمل على إصلاح مجتمعه وحمايته من فساد المفسدين.