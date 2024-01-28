محافظ الشرقية: نسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيدا بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

تشغيل مبنى الوحدة الصحية وخدمة الإسعاف بالمنطقة

وخلال الاجتماع، طالب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس بتشغيل مبنى الوحدة الصحية وخدمة الإسعاف بالمنطقة ليكلف المحافظ مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لمعاينة مبنى الوحدة الصحية بمجمع الخدمات بمنطقة بلبيس الصناعية والوقوف على مراعاته لكافة الاشتراطات الصحية اللازمة للتشغيل وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم حيال المبنى لخدمة العمال والمترددين على المنطقة الصناعية ببلبيس.

إقامة مستشفى لخدمة العاملين والمستثمرين

كما استعرض رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل مطالب المستثمرين بالمنطقة والتي تشمل إقامة مستشفى لخدمة العاملين والمستثمرين بالمنطقة وكذلك وتوسعة الطريق المؤدي للمنطقة لاستيعاب عدد أكبر من السيارات ليوجه المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والعاملين بالمنطقة لدفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى الإقتصاد المصري.

كلف المحافظ الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء لسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة الصناعية ببلبيس مؤكداً أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.