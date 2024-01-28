ما مدى خطورة الإصابة بـ«فك مفصل الكتف»؟.. أخصائي عظام يوضح

يُعد فك مفصل الكتف نوعا من الإصابات الشهيرة التي يتعرض لها معظم الرياضيين بشكل دائم، وتحدث عند خروج العظام الموجودة في مفصل الكتف عن مكانها المعتاد، وذلك وفقاً لما ذكره الدكتور شريف نبيل عبد الفتاح، أخصائي جراحة العظام وإصابات الملاعب بمستشفى الحامول المركزي بمحافظة كفر الشيخ.

ما هو فك مفصل الكتف؟

وأكد «عبد الفتاح»، لـ«الوطن»، أنّ مفصل الكتف من أكثر المفاصل المعرضة للفك لكون مدى الحركة به واسع، ويتحرك في كل الاتجاهات، وبه مرونة، لافتاً إلى أنّه يتم تشخيص فك مفصل الكتف عن طريق الفحص الكلينيكال وأشعة الرنين المغناطيسي، وهي حالة من حالات الطوارئ، ويجب رد الفك تحت تأثير مخدر كلي، ثم يقوم المصاب بارتداء «حامل ذراع بمثبت» لمدة 3 أسابيع حتى تلتئم الأربطة والعضلات التي تمزقت نتيجة فك مفصل الكتف، ومن ثم تبدأ رحلة العلاج الطبيعي وهي عبارة عن جلسات يتم من خلالها تقوية العضلات والأربطة وتحسين مدى الحركة.

الإصابة أحياناً تكون سبباً في التوقف عن ممارسة الرياضة نهائياً

وأشار «عبد الفتاح»، إلى إنّه يكون هناك تخوف بعد فك مفصل الكتف لأول مرة، حيث من المتوقع أنّ يحدث فك متكرر لمفصل الكتف بسبب ضعف العضلات أو الأربطة بعد الإصابة الأولى، وبعد فك مفصل الكتف لأكثر من 3 مرات تُسمى هذه الحالة بـ«خلع مفصل الكتف المتكرر» وفي هذه الحالة يحتاج المصاب إلى إجراء عملية جراحية كبرى بالمنظار، يتم فيها نقل أوتار وتقويات وتكون سبباً في توقف المصاب عن ممارسة الرياضة نهائياً.

وأوضح «عبد الفتاح»، أنّه يُمكن لأي رياضي مصاب بفك مفصل الكتف أنّ يعود إلى ممارسة الرياضة بعد الانتهاء من رحلة العلاج الطبيعي، وتكون العودة بعد مرور شهر إلى شهر ونصف من التأهيل.

إصابة الشناوي بفك مفصل الكتف

ويغيب محمد الشناوي، حارس مرمي المنتخب الوطني، عن مباراة مصر والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، والتي تُقام في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو، وذلك إثر إصابته بفك مفصل الكتف، والتي ستتسبب في غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.