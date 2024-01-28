«إبداع من خزف».. فعالية فنية بالمتحف القومي للحضارة السبت المقبل

ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية، 3 فبراير المقبل، فعالية بعنوان «إبداع من خزف»، التي تلقي الضوء على الحرف والفنون التقليدية المرتبطة بصناعة الخزف وكيفية تحويل قطعة من الطين إلى تحف فنية وتوظيفها في عرض التراث المصري واستمراريته وذلك بالتعاون مع نخبة من حرفيين وفنانين مصريين.

مجموعة حية من الورش والمعارض المختلفة

وأضاف المتحف القومي للحضارة في بيان اليوم، أن الفعالية تتناول مجموعة حية من الورش والمعارض المختلفة؛ كالورشة التفاعلية الحية عن حرفة صناعة عجينة الخزف الفيروزي المصرية القديمة وكيفية تحضيرها وتشكيلها لتصميم قطع فنية مختلفة، إضافة إلى معرض فني يتضمن قطع خزفية وجداريات صممت من الطين الأسواني والجريت والأكاسيد مستوحى من التراث المصري القديم من أعمال الدكتورة صالحة المصري.

وأشار متحف الحضارة إلى أن فعالية إبداع من خزف تتضمن أيضا ورشة تفاعلية حية عن فن صناعة بلطات خزفية وزخرفتها واستخدمها في تزيين القصور والمعابد والمنازل قديما، فضلا عن ورشة حية تفاعلية أخرى عن فن الرسم وتلوين الأطباق الخزفية ذات التصميمات التراثية الهندسية والنباتية التي اشتهر بها الفن الإسلامي، بالإضافة إلى ورشة حية تفاعلية عن صناعة الفخار يدويا باستخدام دولاب الفخار، لافتا إلى أن الحضور سيكون مجانيا، ولكنه لا يشمل دخول قاعات العرض.