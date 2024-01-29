في 7 خطوات.. طريقة استخراج قسيمة زواج إلكترونيا بالمحافظات

يتطلع الكثير من المواطنين، إلى معرفة كيفية استخراج قسيمة زواج سبق استخراجها إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مكتب أو مصلحة الأحوال المدنية، إذ يجري الدخول على رابط محدد واتباع عدة الخطوات.

خطوات استخراج قسيمة زواج إلكترونيًا بالمحافظات

وأشارت منصة مصر الرقمية، إلى أنه يمكن للمواطنين استخراج قسيمة زواج بكل سهولة إلكترونيًا، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط مصر الرقمية «من هنا»

- اختيار خدمة الأحوال المدنية

- اختيار استخراج قسيمة زواج سبق لها الإصدار

- كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

- اختيار طريقة الدفع الإلكتروني

- تحديد العنوان الخاص بالمواطن من أجل وصول القسيمة إلى باب المنزل

- الضغط على حفظ

طرق استلام قسيمة الزواج بعد استخراجها إلكترونيًا

وأشارت منصة مصر الرقمية، إلى أنه بعد أن يجري التسجيل على الرابط وتحديد البيانات يتم توصيل القسيمة إلى العنوان المحدد من المواطن، مؤكدة أن المنصة تعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين، دون الحاجة إلى التوجه لأي مصلحة حكومية.