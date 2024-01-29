شعبة الجزارين عن أسعار اللحوم اليوم: مستقرة في جميع الأسواق

كشفت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار أسعار اللحوم اليوم الاثنين 29 يناير، إذ تراوحت أما بين 270 و330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية.

وأشارت في بيانها إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدي لدى الجزارين تراوح ما بين 350 و400 جنيه حسب المحافظة، ومناطق البيع أو قطعية اللحوم التي يطلبها المستهلك.

أسعار اللحم البرزيلي

واستقرت أسعار اللحوم البرازيلية البقري ما بين 230 و250 جنيها، فيما وصل سعر كيلو اللحم الهندي لنحو 210 جنيهات للمفروم، و230 جنيها للكندوز، في المقابل بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 240 جنيها.

أسعار اللحوم الجملي

وبحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية، تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي ما بين 300 و320 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ، والضاني البرقي 380 جنيها.