بضغطة زر.. خطوات سحرية لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2024

لا شك أن مشاهدة البرامج الإخبارية في ظل تصاعد الأحداث وتواترها بشكل سريع، لم يصبح رفاهية، في ظل احتدام أزمة الحرب على غزة، وتزايد أعداد الضحايا، الأمر ذاته بالنسبة لبرامج الرياضة والتوك شو وغيرها، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص منذ بداية العام الجديد، عن ترددات القنوات عبر نايل سات لعام 2024.

تردد سحري لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2024 محدثة بالكامل

تختلف ترددات القنوات وفقًا لنوعها، لذلك يرصد التقرير أبرز ترددات قنوات النايل سات 2024، سواء الثقافية أو الإخبارية أو الفنية والرياضية وغيرها، خاصة أن هناك بعض القنوات تشهد تحديثات كل عام.

تردد قناة دي إم سي

التردد: 12092

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

تردد شبكة تليفزيون الحياة

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

تردد قنوات سي بي سي

التردد: 11785

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

تردد قناة أون (ON)

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

قنوات رياضية

قناة ON Sport 1

التردد: 11854

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة ON Sport 2

التردد: 11862

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة الأهلي

التردد: 12062

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة الزمالك

التردد: 12072

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القناة: بي إن سبورتس 1

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القناة: بي إن سبورتس 2

التردد: 11056

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القناة: بي إن سبورتس 3

التردد: 11058

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قنوات إخبارية

القناة: القاهرة الإخبارية

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القناة: القاهرة الإخبارية بجودة HD

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 24500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القناة: النيل للأخبار

التردد: 11900

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القناة: النيل للأخبار بجودة HD

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11900

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قنوات دينية

القناة: مصر قرآن كريم

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الناس

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11765

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القناة: السنة النبوية

التردد: 11855

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: الفجر

التردد: 11562

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قنوات فنية ونوعية

القناة: نايل دراما

التردد: 11843

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

قناة النيل الثقافية

التردد: 11171

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد لتحميل عدد من قنوات الأفلام على النايل سات

التردد: 11000

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

طريقة ضبط الترددات على الجهاز