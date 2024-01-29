بضغطة زر.. خطوات سحرية لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2024
كتب:
ندى قطب
01:43 م | الإثنين 29 يناير 2024
تحميل ترددات قنوات نايل سات 2024
لا شك أن مشاهدة البرامج الإخبارية في ظل تصاعد الأحداث وتواترها بشكل سريع، لم يصبح رفاهية، في ظل احتدام أزمة الحرب على غزة، وتزايد أعداد الضحايا، الأمر ذاته بالنسبة لبرامج الرياضة والتوك شو وغيرها، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص منذ بداية العام الجديد، عن ترددات القنوات عبر نايل سات لعام 2024.
تردد سحري لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2024 محدثة بالكامل
تختلف ترددات القنوات وفقًا لنوعها، لذلك يرصد التقرير أبرز ترددات قنوات النايل سات 2024، سواء الثقافية أو الإخبارية أو الفنية والرياضية وغيرها، خاصة أن هناك بعض القنوات تشهد تحديثات كل عام.
تردد قناة دي إم سي
التردد: 12092
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
التصحيح: 5/6
تردد شبكة تليفزيون الحياة
التردد: 12206
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
التصحيح: 3/4
تردد قنوات سي بي سي
التردد: 11785
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
التصحيح: 5/6
تردد قناة أون (ON)
التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
التصحيح: 3/4
قنوات رياضية
قناة ON Sport 1
التردد: 11854
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
قناة ON Sport 2
التردد: 11862
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
قناة الأهلي
التردد: 12062
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
قناة الزمالك
التردد: 12072
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
القناة: بي إن سبورتس 1
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
القناة: بي إن سبورتس 2
التردد: 11056
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
القناة: بي إن سبورتس 3
التردد: 11058
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قنوات إخبارية
القناة: القاهرة الإخبارية
التردد: 11747
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
القناة: القاهرة الإخبارية بجودة HD
التردد: 11747
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 24500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
القناة: النيل للأخبار
التردد: 11900
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
القناة: النيل للأخبار بجودة HD
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11900
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
قنوات دينية
القناة: مصر قرآن كريم
التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الناس
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11765
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القناة: السنة النبوية
التردد: 11855
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: الفجر
التردد: 11562
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قنوات فنية ونوعية
القناة: نايل دراما
التردد: 11843
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
قناة النيل الثقافية
التردد: 11171
استقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
تردد لتحميل عدد من قنوات الأفلام على النايل سات
التردد: 11000
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
طريقة ضبط الترددات على الجهاز
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.
- اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد.
- اختر خيار الإعدادات أو التركيب.
- اختر القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القنوات منه.
- اضغط على زر بحث.
- أدخل بيانات التردد المطلوب.
- اضغط على زر حفظ.