«السياحة» تعلن آخر موعد لاستيفاء إجراءات تضامن الشركات المنظمة للحج

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن آخر موعد لاستيفاء شركات السياحة إجراءات التضامن فيما بينها في تنظيم برامج الحج لهذا العام ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير2024، لافتا إلى أن الجهات السعودية وافقت مؤخرا على جعل الحد الأدنى لتواجد الحجاج داخل «تضامن واحد» هو 100 حاج بدلا من 250 حاجا.

التضامن بين شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج

وأضاف باسل السيسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عملية تضامن شركات السياحة فيما بينها في تنفيذ برامج الحج، تعني مشاركة أكثر من شركة ضمن كيان واحد يسمى تضامن على ألا يقل عدد الحجاج داخل هذا التضامن عن 100 حاج، وتقوم الشركات فيما بينها باختيار واحدة منها لتكون رأسا لهذا التضامن، بحيث تجري كل تعاقدات الشركات داخل السعودية باسم الشركة رأس التضامن، مشددا على أن السلطات السعودية لا تتعامل مع أي كيان لا يضم 100 حاج على الأقل.

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة للحج، ستبدأ بعد انتهاء عملية التضامن في السفر إلى المملكة العربية السعودية لمعاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج في مكة والمدينة، فضلا عن توثيق عقود المساكن التي تتوافق مع المواصفات التي حددتها وزارة السياحة لإقامة حجاج السياحة.

آخر موعد لإنهاء إجراءات الحج

وأوضح أن الجهات السعودية حددت يوم 25 فبراير المقبل كآخر يوم لانتهاء كافة إجراءات موسم الحج لمختلف دول العالم، مشيرا إلى أنّ شركات السياحة لم تسدد حتى الآن قيمة التعاقدات الخاصة بالخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة.