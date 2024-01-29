أحمد الصادق: منح الجوائز الأدبية يعطي دفعة كبيرة للكاتب

قال أحمد الصادق، مؤلف رواية دوار العالم، إنه منذ صغره وهو يحب الكتابة، وهي بالنسبة له أهم أمر يفعله في حياته، ودائمًا ما يكون لكل كاتب صديق أو أكثر يراجع له أعماله ويشجعه، مؤكدًا أنه بدأ الكتابة منذ 2005.

تفاصيل أول كتاب للصادق

وأضاف الصادق، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، أن الاهتمام بمنح الجوائز الأدبية يعطي دفعة كبيرة للكاتب، وترفع من معنوياته وتجعله يصدق ما يفعل، مشيرًا إلى أن أول كتاب له هو «لغة كل شيء»، وبعد ذلك توالت الأعمال وحصل على جائزة الدولة التشجيعية.

ومن ناحية أخرى، أكد عمر خالد، مؤلف ديوان شعر نيكتوفيليا، أن معنى كلمة نيكتوفيليا هي شخص محب لليل والظلام، أو فيما معناه ملك الليل أو ملك الظلام، مشيرًا إلى أنه اختار هذا الاسم دون تفكير، وذلك لأن صديقه كان ينوي كتابة رواية بنفس الاسم قبل أن يموت.