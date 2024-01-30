وادي الوشواش.. جوهرة سيناء المصنوعة من الطبيعة

وادي الوشواش، وادي منخفض يتوسط جبال الجرانيت والفيروز داخل محمية أبو جالوم على بعد 15 كيلومترًا من مدينة نويبع، تملؤه المياه العذبة التي كونتها الطبيعة الربانية من السيول التي تعرض لها من ملايين السنين، ويتمتع الوادي بدفء الجو وارتفاع حرارة مياهه لوجود الأحجار البركانية به، كما يشتهر بمياهه الصافية.

مقصد سياحي ومنطقة استشفائية بجنوب سيناء.

قال إسلام نبيل، رئيس هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، لـ «الوطن» إن وادي الوشواش يعد من أهم المقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء، كما أنه منطقة استشفائية لما يحتويه من النباتات العطرية والأعشاب النادرة.

مواصفات وادي الوشواش

أضاف، أن الوادي يقع على بعد 15 كيلومترًا من مدينة نويبع، ويتكون من طريقين ضيقين أحدهما يتجه للواحة الخضراء والآخر يتجه إلى الوادي الوشواشي، ويتكون الوادي من 3 عيون مياه عذبة كل منها بعمق 8 أمتار، وينتمي إلى محيط محمية أبو جالوم التي تحتفظ بطبيعتها دون تدخل بشري.

أصل تسمية الوادي

وأكد رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن وادي الوشواش سمي بهذا الاسم، نسبة إلى صوت الوش، الذي يصدر من الرياح التي تأتي من سفوح الجبال المحيطة بالبحيرة العذبة.

وأردف، أنه يمكن الوصول إلى الوادي عن طريق سيارات الدفع الرباعي، حيث وعورة الجبال، ولكنها تعد متعة لمحبي التسلق ورؤية المشاهد الطبيعية التي حباها الله بأجمل صورة. يأتي إلى الوادي السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بمناظر تضاهي أجمل بقاع الأرض.

وادي تاريخي معبر للأنبياء

ومن جانبه، قال هشام حسين المشرف العام على أثار جنوب سيناء، إنّ تلك المنطقة لها أثر تاريخي فهي كانت قديمًا معبر للأنبياء، حيث جاء بها سيدنا إبراهيم- عليه السلام- من 1800 عام قبل الميلاد، ليتزوج السيدة هاجر، وجاءت إليه السيدة مريم حاملة لسيدنا عيسى هاربة من بطش الرومان.