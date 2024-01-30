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«القاهرة الإخبارية»: قوة إسرائيلية خاصة تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى في جنين

كتب:

هانى حسن
12:39 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله

ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوة خاصة تسللت إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، إذ دخل 10 أفراد المستشفى متنكرين بزي مدني، وتوجهوا إلى الطابق الثالث في المستشفى، واغتيالهم عددا من الفلسطنيين باستخدام بمسدسات كاتمة للصوت.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، «لذلك لم يسمع أحد من الأطباء أو المدنيين المتواجدين في المستشفى ما جرى في هذا الطابق أو هذه الغرفة، حيث استخدموا هذه المسدسات في اغتيال الشهداء الثلاثة وهم قياديين بارزين في كتائب القسام وجنين، وهم محمد جلامنة وهو أبرز قادة كتائب القسام في جنين، والشهيد محمد الغزاوي وشقيقه الشهيد باسل الغزاوي»، موضحة أن باسل كان يرقد في المستشفى منذ 3 أشهر بسبب قصف من طائرة مسيرة على مخيم جنين.

وتابعت أنه بعد اغتيالهم أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الحداد والإضراب الشامل، وكان هناك اقتحام لأحياء في جنين، ووقعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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