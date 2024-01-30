أماكن وخطوات توثيق شهادات الميلاد من مكاتب «الخارجية» بالمحافظات

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أماكن وخطوات طلب توثيق شهادات الميلاد لمواليد مصر المستخرجة من مكاتب الصحة في مكاتب الخارجية في المحافظات، إذ جرى توفير عدد من المكاتب في مختلف المحافظات.

مكاتب توثيق شهادات الميلاد بالمحافظات

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يجري التوثيق من خلال عدد من الخطوات بعد إحضار أصل الشهادة المطلوب توثيقها والمستخرجة من مكاتب الصحة التابعة لمديريات الصحة في مختلف المحافظات وجاءت الخطوات كالآتي:

- إحضار المستندات المطلوبة وهي الشهادة.

- أن يحضر الشخص طالب الخدمة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولي أو مفوض من السفارة إلى إدارة التراخيص الطبية.

- دفع الرسوم المطلوبة لتوثيق الشهادة.

وحددت وزارة الصحة عدد من المكاتب في مختلف المحافظات وجاءت كالآتي:

- أحمد عرابي في شارع أحمد عرابي.

- الجيزة الغرفة التجارية بالجيزة ميدان الجيزة.

- الإسكندريةعمارة الأوقاف سان استيفانو الدور الثاني الإسكندرية.

- البحيرة خلف ديوان عام محافظة البحيرة دمنهور.

- الشرقية مبنى مجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

- كفر الشيخ ديوان عام محافظة كفر الشيخ.

- المنصورة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

- السويس مدينة الحجاج بمحافظة السويس.

- الإسماعيلية مجمع خدمات الاستثمار - برج قرطبة.

- بورسعيد مقر الغرف التجارية بجوار محافظة بورسعيد.

- بني سويف ش عبد السلام عارف بجوار الشرطة العسكرية بني سويف.

- أسيوط مبنى مجلس مدينة مبارك محافظة أسيوط.

- أسوان مبنى الحزب الوطني ميدان المحطة محافظة أسوان.

- جامعة أسيوط مقر جامعة أسيوط.

- سوهاج مبنى الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج.

- الاستثمار بالعامرية مجمع الاستثمار بالعامرية.

- أبى قير الأكاديمية البحرية بأبى قير.

- طنطا مبنى ديوان عام محافظة الغربية.

- مدينة الطور مجمع المصالح الحكومية بمدينة الطور.

- الاستثمار بالقاهرة شارع صلاح سالم - مبنى هيئة الاستثمار6 اكتوبر نادي 6 أكتوبر الرياضي.

- القليوبية الغرفة التجارية ببنها.