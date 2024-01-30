مفاجأة في زراعة أول شريحة إلكترونية بمخ إنسان.. هل نجحت خطة إيلون ماسك؟

لم يتوقع أحد أن يصل التطور التكنولوجي، ليصبح متحكمًا في تحركات البشر، وينهي معاناة آلاف الأشخاص مع أمراض خطيرة ومزمنة، سجنت أصحابها لسنوات على فراش المرض، ومنها الشلل الرباعي، الذي يبدو أنه سيكون على موعد مع انفراجة جديدة غير مسبوقة، بعد زراعة أول شريحة إلكترونية في مخ إنسان مصاب بهذا المرض.

زراعة أول شريحة إلكترونية في مخ إنسان

شاب يافع يبلغ من العمر 30 عامًا، هاجمه مرض «الشلل الرباعي»، وما كان له سوى اللجوء إلى التكنولوجيا التي من شأنها تخليصه من هذا المرض أو تقليل معاناته معه، لذلك كان صاحب أول تجربة زراعة شريحة إلكترونية في مخ إنسان، والتي نجحت بالفعل مثلما أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك.

مركز طبي خاص في مدينة فلوريدا الأمريكية، كان شاهدًا على العملية الاستثنائية التي استغرقت حوالي 25 دقيقة، جرى خلالها زرع شريحة دماغية صغيرة، يطلق عليها «Neuralink BCI»، ويبلغ قطرها الشريحة حوالي 23 ملم، وتحتوي على بعض الأشياء الدقيقة لتسجيل نشاط الخلايا العصبية، وفقا لـ«العربية».

ماسك أعلن العملية تمت بنجاح، وأن المريض لا يعاني من أي مضاعفات، كما أن النتائج الأولية تظهر أن الشريحة تعمل بصورة استثنائية، حيث تمكنت من تسجيل نشاط الخلايا العصبية في دماغ الشاب صاحب الـ30 عامًا.

يحلم إيلون ماسك، أن تسهم تلك التكنولوجيا في علاج حالات الشلل التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص حول العالم، وغيرها من الأمراض العصبية، كما يعتقد أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء واجهة بين الدماغ والحاسوب، مما سيسمح للبشر بالتحكم في الأجهزة بأفكارهم.

طريقة تركيب أول شريحة إلكترونية بمخ إنسان

بدأت العملية بإدخال شق صغير في الجمجمة فوق منطقة الدماغ التي سيتم زرع الشريحة فيها، ثم إدخال جهاز توجيه صغير في الشق لتوجيه الشريحة إلى المكان الصحيح بعد ذلك، ومن ثم إدخال الشريحة في الدماغ باستخدام جهاز خاص، وتوصيل الشريحة بجهاز إرسال خارجي يتم ارتدائه على الرأس، ويستخدم هذا الجهاز لجمع البيانات من الشريحة ونقلها إلى الإلكترونية.

تمكنت الشريحة من تسجيل نشاط الخلايا العصبية في الدماغ بدقة عالية، كما تمكنت الشريحة من تمييز بين أنواع مختلفة من الإشارات العصبية، ويبدو أن هذه النتائج الأولية واعدة، حيث تشير إلى أن الشريحة يمكن أن تستخدم لفهم كيفية عمل الدماغ بشكل أفضل، كما يمكن أن تستخدم هذه التكنولوجيا في النهاية لمساعدة الأشخاص المصابين بأمراض عصبية.