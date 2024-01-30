أحمد الشامي ينضم لمسلسل «صيد العقارب»

انضم الفنان أحمد الشامي، لفريق عمل مسلسل «صيد العقارب»، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

تفاصيل شخصية أحمد الشامي بمسلسل صيد العقارب

وأكّد أحمد الشامي، في بيان صحفي له اليوم، أنَّه سعيد بالمشاركة في مسلسل صيد العقارب، وانه يجسد شخصية مختلفة تماما وانها ستكون مفاجأة للجمهور.

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.

أخر أعمال أحمد الشامي

وكانت آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، وإخراج سامح عبدالعزيز وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.