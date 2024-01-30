«استعلامات الإسكندرية» تحتفل بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة (صور)

نظمت الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية، التابعة لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، احتفالية موسعة بعيد الشرطة المصرية الـ72، تحت شعار «عطاء وتضحية وفاء بالعهد»، بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والقس مكاري موريس مندوب عن قداسة البابا بالإسكندرية، واللواء محمد حاتم يوسف مساعد مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ووالد الشهيد النقيب إسلام محمد حاتم، والدكتور أحمد رشاد، والدكتورة أم العز بريك مدير عام إدارة إعلام الإسكندرية ومطروح.

الوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم رحبت الدكتورة أم العز بريك بالضيوف، مؤكدةً أهمية دور قطاع الإعلام الداخلي في إحياء المناسبات والأعياد القومية، وأضحت أن احتفال اليوم هو تقدير لأبناء مصر الأوفياء من رجال الشرطة الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية، لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

حماية مصر

وقال اللواء محمد حاتم يوسف، إن الشرطة المصرية ضحت في الماضي وسطرت بدماء الشهداء والمصابين في 25 يناير 1952، واستمر التاريخ حتى يومنا هذا يسجل كل لحظة تضحيات الشرطة ورجالها البواسل لتحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية، الذين ضحوا من أجل مصر، وتحملوا فراق ذويهم ، وما زالوا يدفعون الثمن حتى يومنا هذا، مؤكدا ان الشرطة المصرية أخذت عاتقها، أمن مصر وحماية كل المواطنين.