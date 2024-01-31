7 معلومات عن المستعربين.. فرق موت إسرائيلية تتخفى لاغتيال الفلسطينيين

واقعة صادمة شهدها مستشفى ابن سينا في جنين، إثر تنكر 12 جنديًا من قوة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرف بـ«المستعربين»، لاغتيال 3 شبان بينهم شقيقين، باستخدام مسدسات كاتمة للصوت، بعد تسللهم إلى الطابق الثالث في المستشفى، وهم متنكرين في ملابس الأطباء والممرضين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في تقرير بأنه خلال العامين الأخيرين نفذ المستعربون عمليات اغتيال في محافظات جنين وطولكرم ونابلس، وهم متنكرين بالزي المدني في أغلب الأحيان، ومستقلين مركبات مدنية.

فمن هم المستعربون؟

1- وحدة أمنية سرية وخاصة

2- تطلق عليها ألقاب مختلفة منها فرق الموت

3- يتم اختيار عناصرها بملامح تشبه الملامح العربية، ويندسون وسط المحتجين والمتظاهرين، إذ يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم.

4- بدأت فكرة المستعربين في سنوات الثلاثينيات عندما شكلت عصابة الهاجاناة فريق من أعضائها للقيام بمهام استخبارية، وتنفيذ عمليات قتل وتصفية ضد الفلسطينيين، ثم حولت إلى دوائر الاستخبارات العامة.

5- كان أول مستعرب هو «أهارون حاييم كوهين»

6- يتخفَّى المستعربون خلال المظاهرات أو العمليات الخاصة، ويقومون بأعمال تقنع المتظاهرين بأنهم منهم، مثل إلقاء الحجارة ثم يخطفون الأشخاص المستهدفين تحت تهديد السلاح.

7- هناك عدة وحدات للمستعربين وهي:

- «دوفدفان» (التابعة لجيش الاحتلال وأساس عملها، تنفيذ عمليات اعتقال واغتيالات).

- وحدة «ي. م. س» التابعة لقوات «حرس الحدود» وتنضم إلى جيش الاحتلال في زمن الحروب وإلى الشرطة في زمن الهدوء.

- «وحدة متسادا» التابعة لإدارة سجون الاحتلال.

- «غدعونيم»: هي وحدة تابعة لشرطة الاحتلال تعمل بشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.

- وحدة «يمام» الخاصة في جهاز ما يسمى بـ«حرس الحدود» التابع لشرطة الاحتلال

- «يسام»، وتتبع لجهاز شرطة الاحتلال، وتم تأهيل أفرادها للتعامل مع الاضطرابات والاستجابة للحوادث الخطيرة والتعامل مع حاملي الأسلحة.

- «سييرت متكال» تخضع مباشرة لهيئة أركان جيش الاحتلال، وتصنف مع دائرة المخابرات.