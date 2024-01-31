صرف معاشات فبراير 2024 غدا.. يستفيد منها 11 مليون مواطن

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، غدًا الخميس، في صرف معاشات فبراير 2024 لـ11 مليون مُستحق من أصحاب المعاشات، وذلك بالزيادة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي 2023، بقيمة 300 جنيه.

معاشات فبراير 2024

ويجرى صرف معاشات فبراير 2024، بالزيادة الاستثنائية التي يتم صرفها اعتبارا من شهر أكتوبر الناضي.

الزيادة 15% كحد أقصى

ووفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 فإن الزيادة المُقررة لأصحاب المعاشات تكون بنسبة 15% كحد أقصى، ويتم الإعلان عنها في شهر يوليو من كل عام وفقًا للقانون، وذلك إن لم يصدر أي قرارات بتبكير موعد الزيادة.

ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن الزيادة السنوية لهذا العام خلال شهر مارس أو أبريل المُقبلين لأصحاب المعاشات؛ لتحسين مستوى معيشة المواطنين ضمن توجيهات الدولة المصرية بذلك.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين حياة أصحاب المعاشات لتحقيق حياة كريمة تليق بهم.