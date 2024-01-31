مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع توسعة مدينة سفنكس الجديدة

تفقد المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات مدينة سفنكس الجديدة، ومشروعات الطرق والمرافق، والتي تشمل توسعة محور سفنكس والتغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس «مرحلة أولى».

إزالة التعديات ومنع إقامة المخالفات

وتابع أعمال توسعة مشروع محور سفنكس لحارتي الخدمة فى كل اتجاه ليصبح بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه.

واطَّلع مسئولو الإسكان على مسار الطريق المقرر البدء في تنفيذه محور زايد/ سفنكس، بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الوزاري رقم 77 لسنة 2017، حتى محور سفنكس.

شريان رئيسي مغذٍ للمدينة

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال، مطالبا ببذل مزيدٍ من الجهد وزيادة أطقم العمل، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات فى التوقيتات المحددة، مع الالتزام بالمعايير الفنية وجودة الأعمال.

وتوجه مسئولو الإسكان للمرور على بعض الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نتيجة تقنين الأوضاع والمخطط لها العرض على الهيئة كفرص استثمارية بالمدينة، لإنشاء مشروعات تنموية بها.