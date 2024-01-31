كاتب صحفي: الإقبال على معرض الكتاب وصل إلى مليوني زائر في يومه السادس

أشاد الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، بمعرض الكتاب في نسخته الـ55، مؤكدًا أنّها من أفضل النسخ التي شهدها المعرض على مدار تاريخه، نظرا للإقبال الكبير من الجمهور، الذي وصل في يومه السادس إلى مليوني زائر، مشيرًا إلى أنّ هذا الرقم يرد على كثير من الأقاويل التي نفت قلة إقبال المواطنين على المعرض.

هناك حالة تغير في المجتمع

أوضح «سلامة» خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «DMC»، أنّ ظهور المصريين في معرض الكتاب، بمثابة كرنفال من الأسر والشباب وكبار السن، خاصة يوم الجمعة، مضيفًا أنّ عناوين الكتب المباعة هذا العام تؤكد أنّ هناك حالة من الوعي الكبير في المجتمع.

إقبال كبير على مؤلفات كبار الكُتاب

وتابع شحاتة، أنّ هناك إقبالا كبيرا على مؤلفات كبار الكُتاب والأدباء مثل «طه حسين، ونجيب محفوظ، عباس العقاد،» وهذه المجلدات هي الأكثر مبيعًا هذ العام بمعرض الكتاب.