مخرج الفيلم القصير «حكاية قصر»: نسعى لبناء جيل يحافظ على تاريخ الإسكندرية

كشف حازم العطار، مخرج فيلم «حكاية قصر»، عن تفاصيل العمل، موضحًا أنه تجربة مليئة بالمتعة والشغف أبطالها مجموعة من الأطفال للتعرف والتعريف بالهوية المصرية بشكل عام والهوية السكندرية بشكل خاص، ومحاولة لبناء جيل جديد يحافظ على تراث وتاريخ الإسكندرية كأحد أقدم المدن والتي لها مكانة خاصة عند الجميع.

وأضاف «العطار»: من خلال الفيلم نتعرف على حكاية قصر أسعد باسيلي باشا أحد أهم رجال المال والأعمال الذين قدموا إلي مدينة الإسكندرية وارتبط اسمه بها، ومن ثم تحويل القصر إلى متحف «المتحف القومي» ونتعرف علي أقسام المتحف وأهم ما يميز كل قسم، من خلال شرح الأطفال بدورهم لهذه الأقسام، وهو فيلم قصير مدته 45 دقيقة ويعد من الأفلام الوثائقية.

فكرة ومضمون

وتقول سماح خير الدين، أحد صناع الفيلم ومصممة الأزياء التاريخية، إن الفيلم هو محاولة لتعريف الجمهور علي تاريخ البلاد في ظل ما يحدث من محاولات لمحو تاريخنا وتراثنا، وسفراء المتحف ليس العمل الأول الذي يجمعنى بالعطار كمخرج متميز ونقدم أعمال يتم من خلالها عرض فكرة ومضمون يترك أثرًا لدي المشاهد مثل ما حدث في فيلم الهروب إلى الماضي وأعمال قصيرة أخري عن المناسبات التي ارتبطنا بها علي مر التاريخ، وسيتم العرض الأول الخميس القادم 1 فبراير، ولا ننسي دور المتحف القومي و القسم التعليمي في تسهيل مهمتنا و مساعدتنا طوال فترة التصوير وحرصهم على توثيق التراث ليكون مرجع تاريخي للأجيال القادمة.

إكساب الخبرة للأطفال

وتشير أماني كمال، مدربة الأطفال على أداء الأدوار داخل الفيلم، أنة من الممتع تدريب مجموعة من الأطفال على تجسيد أداور تاريخية فتكون الاستفادة مزدوجة في اكتشاف مواهبهم الفنية إلى جانب إكسابهم خبرة تاريخية عن تراث المحافظة التي يعيشون فيها، وسفراء المتحف حكاية قصر وما قبله هو مجرد بداية لإظهار تاريخ وتراث الإسكندرية وأيضاً توثيق لحكايتها الممتعة.