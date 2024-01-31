برد قارس وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: الحرارة صفر في هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من البرد القارس والأمطار رعدية .. وصول درجات الحرارة إلى صفر في بعض المناطق، وفقًا للتقرير التفصيلي الصادر عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مؤكّدة أنَّ درجات الحرارة الصغرى ستنخفض بشكل كبير على عدد من مدن الجمهورية وتسجل تقريبا صفر على بعض المناطق.

الحرارة صفر في سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينة سانت كاترين

ولفتت إلى أنَّ الحرارة صفر في سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينة سانت كاترين، إذ يسود طقس قارس البرودة مع بداية ساعات المساء والليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

سرعات الرياح تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة

كما حذرت هيئة الأرصاد من أن سرعات الرياح ستصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة خاصة على الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال وجنوب الوجه البحري، وهذا ما يزيد الإحساس من برودة الطقس.

درجات الحرارة الصغرى الليلة

كاترين 0

نخل 1

الوادي الجديد 4

المنيا 5

أسيوط 5

سوهاج 6

بني سويف 7

قنا 7

6 أكتوبر 9

وادي النطرون 9

الزقازيق 9

شبين الكوم 9

بورسعيد 9

السويس 9

العريش 8

رفح 9

أسوان 8

الأقصر 8

الطور 8

طابا 8

سيوة 9

الفيوم 8

أبوسمبل 9