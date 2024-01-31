انطلاق المؤتمر السنوي لـ«أشبال مريم» في أسيوط

نظم المجلس الإقليمي لجنود مريم «مريم ملكة العالم»، فعاليات المؤتمر السنوي لأشبال جنود مريم، وذلك ببيت عنيا، في أسيوط، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار «كونوا قديسين».

مشاركة مطران أسيوط في المؤتمر

شارك في المؤتمر الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والآباء الكهنة، مرشدو مختلف فرق أشبال جنود مريم، المشاركة من عدة الإيبارشيات.

هدف المؤتمر إلى تكوين أشبال قديسين أمام الله، على خطى العذراء مريم، حيث تضمن المؤتمر صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها نيافة الأنبا دانيال، وألقى الأب جيوفاني قاصد، مرشد فرق جنود مريم، بالإسماعيلية، محاضرة تكوينية بعنوان «كيف نكون قديسين؟»، ثم قدم الأب فريد فوزي، مرشد مجلس أشبال مريم سلطانة العذارى، بسوهاج، تأملًا روحيًا للحاضرين حول الجهاد الروحي.

فعاليات المؤتمر

تضمن المؤتمر أيضًا لقاءً روحيًا، أعطاه ميشيل هنري، رئيس مجلس أشبال المنيا، عن «التمسك بشفاعة مريم والتأمل بأقوالها»، بالإضافة إلى مناقشات عدة، بقيادة الراهبة نورا حول «أسلحتنا الروحية المريمية لمجابهة قوى الشر».

كذلك، الجانب المريمي، والتدريب، قدمه شريف سامي، رئيس المجلس الأعلى، بالمنيا بعنوان «الرسالة المريمية»، من خلال دراسة بالدليل، ومجموعات العمل للمناقشة، بالإضافة إلى بعض التوصيات لمسؤولي فرق أشبال جنود مريم.

ونظم فريق «يسوع فرحي» عددًا من الفقرات الترفيهية، واختتمت فعاليات مؤتمر أشبال جنود مريم، بزيارة معالم بيت عنيا، بأسيوط.