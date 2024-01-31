رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

القبض على عاطل نصب على شركة في 2 مليون جنيه بالشرقية

كتب:

محمد بركات
12:21 م | الأربعاء 31 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسئولي إحدى (شركات التسوق الإلكتروني) بتضررهم من تعرض الشركة لوقائع نصب عن طريق قيام بعض العملاء باصطناع حسابات شرائية على المواقع الإلكترونية للشركة، واستخدامها في مشتريات ثم الادعاء بعدم استلامها وقد بلغت قيمة التعويضات النقدية التي تحملتها الشركة حوالى (2 مليون جنيه) حصل عليها مستخدمي تلك الحسابات دون وجه حق.

أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية)، وعثر بحوزته على (مبلغ مالي – 7 هواتف محمولة - بفحص أحدها فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

اقرأ المزيد:

القبض على هاربين من أحكام قضائية بينهما عاطل محكوم عليه بالإعدام

القبض على عاطل بتهمة النصب على أحد الأشخاص في أكتوبر

القبض على عاطل متهم باستغلال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة

القبض على عاطل هارب من حكم الإعدام بالعجوزة
بقلم محمد بركات