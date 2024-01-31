القبض على عاطل نصب على شركة في 2 مليون جنيه بالشرقية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسئولي إحدى (شركات التسوق الإلكتروني) بتضررهم من تعرض الشركة لوقائع نصب عن طريق قيام بعض العملاء باصطناع حسابات شرائية على المواقع الإلكترونية للشركة، واستخدامها في مشتريات ثم الادعاء بعدم استلامها وقد بلغت قيمة التعويضات النقدية التي تحملتها الشركة حوالى (2 مليون جنيه) حصل عليها مستخدمي تلك الحسابات دون وجه حق.

أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية)، وعثر بحوزته على (مبلغ مالي – 7 هواتف محمولة - بفحص أحدها فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.